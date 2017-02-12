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馬郝聯手？馬辦發言人徐巧芯兼任郝發言人

2017-02-12  10:09

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉競爭激烈，郝龍斌黨主席競選辦公室今日宣布，將由徐巧芯出任發言人，由於徐巧芯目前也是前總統馬英九辦公室發言人，其兼任郝發言人，也特別引發關注。

郝龍斌黨主席競選辦公室發布人事消息，郝龍斌表示，徐巧芯是黨內相當優秀的年輕人，與她認識很久，過去彼此互動亦相當密切。

郝辦也說，由於徐巧芯現為馬前總統辦公室發言人，此次因黨主席選舉尋覓發言人人選時，郝龍斌向馬徵詢借將，並獲得同意。

郝辦表示，未來徐巧芯將以「兼任」的方式出任郝龍斌黨主席競選辦公室言人一職至黨主席選舉結束為止。

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  • 國民黨主席選舉競爭激烈，郝龍斌黨主席競選辦公室今日宣布，將由徐巧芯（見圖）出任發言人。（中央社資料照）

    國民黨主席選舉競爭激烈，郝龍斌黨主席競選辦公室今日宣布，將由徐巧芯（見圖）出任發言人。（中央社資料照）

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