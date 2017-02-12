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嘉義縣議員陳保仁告別式備極哀榮

2017-02-12  10:00

〔記者蔡宗勳／梅山報導〕嘉義縣議員陳保仁除夕午睡時，疑因心肌梗塞，一覺不起，今天上午在梅山鄉健康街舉行告別式，由親民黨主席、總統府資政宋楚瑜擔任點主官，縣長張花冠、議長張明達分別帶領府會同仁參加公祭，備極哀榮。

44年次的陳保仁為國民黨籍，出生於梅山鄉太平村，年輕就從政，基層實力雄厚，曾任兩屆梅山鄉民代表，連任第16至第18屆議員。

為人海派的陳保仁服務相當熱誠，之前因為心臟不適就醫，醫生已安排做進一步檢查，但當天到醫院途中，收到鄉親緊急服務案件，結果陳保仁趕去處理後，錯過檢查的時間，只好另約農曆年後再做健檢，沒想到除夕中午猝死，令人不勝唏噓。

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  • 嘉義縣長張花冠率領縣府同仁參加陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長張花冠率領縣府同仁參加陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

  • 嘉義縣議員陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣議員陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

  • 陳保仁告別式，由親民黨主席、總統府資政宋楚瑜擔任點主官。（記者蔡宗勳攝）

    陳保仁告別式，由親民黨主席、總統府資政宋楚瑜擔任點主官。（記者蔡宗勳攝）

  • 親民黨主席、總統府資政宋楚瑜（右）和嘉義縣長張花冠參加陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

    親民黨主席、總統府資政宋楚瑜（右）和嘉義縣長張花冠參加陳保仁告別式。（記者蔡宗勳攝）

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