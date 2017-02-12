周錫瑋選新北市長？媒體爆「參選幾成定局」

前台北縣長周錫瑋昨日舉辦在土城畫展。（記者翁聿煌攝）

2017-02-12 09:09

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋昨日在土城舉辦畫展，被問及是否參選2018新北市長選舉，周錫瑋表示，這要看民意、天意，「目前無此規劃」。卻有媒體轉述周錫瑋重要幕僚說法，周參選幾成定局。

據《中國時報》報導，雖然周錫瑋本人未明確表態參選新北市，卻有周的重要幕僚透露，「參選幾成定局」。一旦國民黨籍的周錫瑋若表態參選新北市長，可能將挑戰被認為是熱門參選人物之一的新北市副市長侯友宜。

日前傳出國民黨主席候選人吳敦義與周錫瑋接觸，屬意他復出選新北市長。昨日周錫瑋舉辦畫展，昔日北縣府多位一級主管，包括曾任北縣府秘書長的前文化部長洪孟啟等人到場支持，讓現場瀰漫一股政治味。

據《中國時報》報導，雖然侯友宜和周錫瑋都仍未明確表態參選新北市長，但此時周錫瑋在新北市各地辦畫展，意圖非常明顯，周的重要幕僚私下也指出，「參選幾成定局」。