| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫 網球》張凱貞發威 台奪聯邦盃歷史性勝利
 首頁 > 政治

闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...

傳昨有一部空拍機從燈區外飛進蔡英文的維安警戒範圍。空拍機示意圖，與新聞無關。（資料照）

2017-02-12  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會昨晚正式啟燈，總統蔡英文和行政院長林全都到現場，不過，網傳兩人在觀燈時，有一部空拍機從燈區外飛進維安警戒範圍，最後被特勤人員「擊落」。

《蘋果日報》報導，有張空拍機被沒收在台灣燈會指揮中心的照片在LINE上瘋傳，上面寫著「被沒收了」、「在小英的路線上用干擾器打下來的」等字。有人目擊在晚上7時30分在現場確實有看到一部空拍機出現在空中約5分鐘的時間。但對此總統府、雲林縣警察局局長黃明昭、副縣長丁彥哲都指出，並未收到空拍機相關訊息回報，應該是誤傳。

但有不具名的警官說，在現場的確「撿到」一台空拍機，不過，縣警局未被授權公布這台空拍機是否為闖入維安範圍才被擊落的。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣燈會 林全 空拍機 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.