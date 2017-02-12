闖蔡總統維安警戒範圍 傳有空拍機被擊落...
2017-02-12 08:41
傳昨有一部空拍機從燈區外飛進蔡英文的維安警戒範圍。空拍機示意圖，與新聞無關。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會昨晚正式啟燈，總統蔡英文和行政院長林全都到現場，不過，網傳兩人在觀燈時，有一部空拍機從燈區外飛進維安警戒範圍，最後被特勤人員「擊落」。
《蘋果日報》報導，有張空拍機被沒收在台灣燈會指揮中心的照片在LINE上瘋傳，上面寫著「被沒收了」、「在小英的路線上用干擾器打下來的」等字。有人目擊在晚上7時30分在現場確實有看到一部空拍機出現在空中約5分鐘的時間。但對此總統府、雲林縣警察局局長黃明昭、副縣長丁彥哲都指出，並未收到空拍機相關訊息回報，應該是誤傳。
但有不具名的警官說，在現場的確「撿到」一台空拍機，不過，縣警局未被授權公布這台空拍機是否為闖入維安範圍才被擊落的。
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