爭2018高雄市長之位！ 傳她也要投入選戰...

陳其邁、趙天麟、管碧玲（粉紅衣）、林岱樺（黃衣）。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-02-12 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉就在明年，當地已有不少民進黨立委表態參選，希望能拚贏初選代表民進黨出戰，目前已經表態的人選為劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁，林岱樺，現在傳出邱議瑩很可能加入戰局，民進黨此次的高雄市長初選，將會選得相當激烈！

《上報》報導，農曆春節期間，邱議瑩拜年看板出現在非自己立委選區的五福、中華圓環路口，有趣的是一旁就是劉世芳的選舉看板，但是邱議瑩的看板幾乎是劉世芳的2倍大。知情人士透露，邱議瑩目前的確在「審慎評估」是否參選，她想先看一下民意反應，試一下水溫。

不過，對此邱議瑩低調地說，設看板最重要的目的是要拜年，目前現階段就是勤跑基層。