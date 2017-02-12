| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嚇死人！馬達從天而降 馬拉松跑者被K頭送醫 網球》張凱貞發威 台奪聯邦盃歷史性勝利
 首頁 > 政治

爭2018高雄市長之位！ 傳她也要投入選戰...

陳其邁、趙天麟、管碧玲（粉紅衣）、林岱樺（黃衣）。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-02-12  07:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選舉就在明年，當地已有不少民進黨立委表態參選，希望能拚贏初選代表民進黨出戰，目前已經表態的人選為劉世芳、趙天麟、管碧玲、陳其邁，林岱樺，現在傳出邱議瑩很可能加入戰局，民進黨此次的高雄市長初選，將會選得相當激烈！

《上報》報導，農曆春節期間，邱議瑩拜年看板出現在非自己立委選區的五福、中華圓環路口，有趣的是一旁就是劉世芳的選舉看板，但是邱議瑩的看板幾乎是劉世芳的2倍大。知情人士透露，邱議瑩目前的確在「審慎評估」是否參選，她想先看一下民意反應，試一下水溫。

不過，對此邱議瑩低調地說，設看板最重要的目的是要拜年，目前現階段就是勤跑基層。

廣告
  • 邱議瑩低調地說，設看板最重要的目的是要拜年，目前現階段就是勤跑基層。（資料照，記者簡榮豐攝）

    邱議瑩低調地說，設看板最重要的目的是要拜年，目前現階段就是勤跑基層。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 林岱樺 管碧玲 趙天麟 邱議瑩 陳其邁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✤杏鮑菇菜飯
養生✤當歸鴨肉薑湯
甜蜜蜜♡蘋果塔
輕鬆做♡草莓果醬
轉寄

標題：爭2018高雄市長之位！ 傳她也要投入選戰...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月12日‧星期日‧丁酉年正月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.