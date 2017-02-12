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解勞資爭議 許勝雄出招…傳小英總統支持

2017-02-12  07:09

〔即時新聞／綜合報導〕台灣經濟低迷，加上一例一休等勞資爭議未解，各方都抱怨，工總理事長許勝雄決定出手解套，據報導，將聯合其他工商團體、智庫等共同主動出擊，在520前後將召開民間版「全國財經會議」，以期能扭轉台灣經濟逆境，而這項提議已獲小英總統、林全內閣的支持。

《工商時報》報導，這場民間版的財經會議，預定在14日由七大工商團體負責人、貿協董事長黃志芳等，先行召開會前會，為會議主題定調及各項執行細節。

據報導，本來是民間企業界想要自己召開財經會議，向政府發聲，但在許勝雄兩次面見小英總統時，提到此事，隨即獲得小英總統的支持，並擴大成「產業界主導、政府全力支持」的方式，整個會議將不會只有產官學政，也預定將勞團等各利益團包括在內，企圖共同解決勞資僵局，營造更友善勞資雙方環境，並解決台灣經濟困境。

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  • 工總理事長許勝雄出席。（資料照，記者簡榮豐攝）

    工總理事長許勝雄出席。（資料照，記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 一例一休 勞資爭議 蔡英文 許勝雄
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