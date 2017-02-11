小客車失控撞上林全隨扈車 政院：傷者返家休養

2017-02-11 23:00

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統與行政院長林全今晚都前往雲林參加元宵點燈，林全車隊晚間6時25分在國道北上236.9公里處，一部小客車因當時在調整音響未注意前方車輛，失控撞擊內側護欄後彈回車道逆向撞上林全車隊的隨扈車。

行政院今晚發布新聞稿表示，林全與隨行人員無人受傷，但小客車駕駛及乘客有輕微擦傷，目前並無大礙，已返家休養，現場狀況也已經排除。