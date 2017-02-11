元宵陣頭到台東縣議會表演 灑淨去厄

三太子到台東縣議會演出。（記者黃明堂翻攝）

2017-02-11 16:10

［記者黃明堂／台東報導］今天元宵節，台東縣議會循往例邀請縣議員所護持廟宇的陣頭，到縣議會大樓前廣場演出，並入室內灑淨去厄，明天下午3點，還將炮炸寒單爺。

今天到議會演出的民俗陣頭，包括有藝真軒民俗藝陣演出的電音太子會傳統藝陣、劉部堂演出的蜈蚣鼓、八家將、忠合宮演出的「什家將」、顯陽堂三組人馬演出的八家將、電音三太子等民俗藝陣、最後是卑南南清宮的「宋江陣」。

各宮廟的家將表演後，分別進入議事廳、議長辦公室和副議長辦公室、公館，以及各單位辦公室、游泳池灑淨。

議長饒慶鈴和副議長陳宏宗率議員同仁及全體員工全程觀賞，並致送紅包給演出的陣頭，議會員工也在大樓前廣場，跪成一排請家將為他們改運賜福。