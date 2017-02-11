黑道人頭入黨引爭議 洪秀柱：人很多是好事

2017-02-11 15:15

［記者彭琬馨／台北報導］國民黨黨主席選舉爆出黑道入黨與人頭黨員風波，黨主席洪秀柱表示，現在已經進入一個競爭的年代，但競爭不等於鬥爭，而是每個人表現自己的理想抱負。洪秀柱說，「人很多是很好的事」，呼籲大家不要擔心。

洪秀柱中午出席金門旅台李氏宗親會餐會活動致詞時作上述表示。洪秀柱說，金門鄉親親身經歷歷史戰亂，對國民黨特別支持，很感謝大家在國民黨面臨困境時仍對國民黨有很多期盼。

由於近期國民黨爆出黑道入黨與人頭黨員事件，引起極大爭議，洪秀柱也藉機向民眾說明，她強調，黨主席選舉人很多是好事，因現在已經是一個競爭的年代，競爭能讓每個人表現自己的理想抱負，但並不是互相揭短。洪秀柱說，黨主席選舉一定會在一個公平公正公開的制度下進行，請大家放心。

洪秀柱入場時受到民眾熱烈歡迎，民眾也搶著跟洪拍照，現場席開七十五桌，場面十分熱鬧。