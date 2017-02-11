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林聰賢關切口湖養殖業 漁業署同意協助汰換老舊設備

2017-02-11  14:35

〔記者陳燦坤／雲林報導〕農委會主委林聰賢今前往口湖鄉，養殖業者建議延伸海水供應系統管線，提升產業競爭力，也擔心台電電費計價方式改變可能加重業者負擔，漁業署同意評估管線延伸可行性並協助汰換變頻馬達省電。

林聰賢今天前往口湖鄉下崙北養殖專業區了解產業發展，業者反應之前縣府爭取經費興建的海水供應系水質極佳，可減少抽取地下水，同時在寒流來襲注入海水，能夠保持魚塭水溫，減少災損，建議能夠將管線建伸到口湖青蚶養殖專業區，提升養殖業產值，但也有業者憂心台電改變電費計價方式，養殖成本將增加。

漁業署長陳添壽同意評估管線延伸可行性，至於降低電費成本，陳添壽傾向幫助業者汰換老舊馬達，裝設變頻馬達，達到省電效果。

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  • 農委佰主委林聰賢（左三）前往魚塭，了解口湖鄉引海水養殖水產成效。（記者陳燦坤攝）

    農委佰主委林聰賢（左三）前往魚塭，了解口湖鄉引海水養殖水產成效。（記者陳燦坤攝）

  • 農委會主委林聰賢（前排左二）今至口湖鄉，了解養殖業發展現況。（記者陳燦坤攝）

    農委會主委林聰賢（前排左二）今至口湖鄉，了解養殖業發展現況。（記者陳燦坤攝）

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