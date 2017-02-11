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自爆當年退選內幕 周錫瑋：馬要我讓朱

2017-02-11  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋當年哽咽宣布退出新北市長選舉，支持朱立倫參選。媒體報導，周錫瑋今對藍黨揆選舉發表意見時，還自爆當年退選內幕。

《聯合報》報導，周錫瑋卸任後，昨在土城藝文館開油畫展，今上午10時半舉行開幕茶會。對於國民黨主席選舉，周錫瑋除舉「孔融讓梨」為例，他還自爆當年新北市長選舉，前總統馬英九要他禮讓朱立倫，他雖回答「我還選得上」，但馬英九執意勸退，他只好接受。

至於是否有意角逐2018年新北市長選舉，周錫瑋表示，這要看民意、天意，「目前無此規劃」。

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  • 周錫瑋今自爆，當年退出新北市長選舉，是因為馬英九要他禮讓朱立倫。（記者翁聿煌攝）

    周錫瑋今自爆，當年退出新北市長選舉，是因為馬英九要他禮讓朱立倫。（記者翁聿煌攝）

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