自爆當年退選內幕 周錫瑋：馬要我讓朱

2017-02-11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕前台北縣長周錫瑋當年哽咽宣布退出新北市長選舉，支持朱立倫參選。媒體報導，周錫瑋今對藍黨揆選舉發表意見時，還自爆當年退選內幕。

《聯合報》報導，周錫瑋卸任後，昨在土城藝文館開油畫展，今上午10時半舉行開幕茶會。對於國民黨主席選舉，周錫瑋除舉「孔融讓梨」為例，他還自爆當年新北市長選舉，前總統馬英九要他禮讓朱立倫，他雖回答「我還選得上」，但馬英九執意勸退，他只好接受。

至於是否有意角逐2018年新北市長選舉，周錫瑋表示，這要看民意、天意，「目前無此規劃」。