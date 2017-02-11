馬英九擔心台灣成專制國 網友嗆：你最沒資格講..

2017-02-11 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因不滿國民黨黨產遭追殺，痛批不當黨產處理委員會違憲，並且擔心台灣將來會成為專制的國家。此說法引起網友們的撻伐，怒嗆他：「你最沒資格講。」

根據蘋果日報報導，馬英九今天出席活動時表示，查黨產應走正當法律程序，並質疑：「如果要走轉型正義這條路，做了之後，程序很多違憲，不但不能轉型反而會倒退、不但不能成為更民主國家，反而會成為更專制國家。」

網友們對於馬英九這番說法不以為然，酸他：「那你執政時為何不還（指黨產）？」、「有種提出釋憲啊」、「國民黨罵人家專制？」、「國民黨講這話蠻好笑的，還是前總統」、「中共最沒人權你幹嘛去舔共」、「一直打自己的臉」。