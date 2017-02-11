前台南縣長蘇煥智 表態決定參選台北市長

2017-02-11 13:48

〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣長蘇煥智卸任後經營律師事務所，6年來參與和關心社會議題，他有參賽直轄市長意願，但到那裡選？沒人猜得準，今天蘇煥智回故鄉拜年，首度露口風，他決定參選，「選個最具戰略位置」。

蘇煥智說，台南縣、市合併升格直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選最具戰略位置，讓人看見你要推動的政策。

蘇煥智說，透過參與選舉，推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動才能讓中央看見，變成全國性政策。現在的直轄市能參加行政院會，要錢較容易，對縣不公平，須改變都縣不平等地位。

「老百姓比政黨卡重要」蘇煥智說，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨參賽台北市長的想像空間。

蘇煥智正串聯籌組直轄市新區自治社會運動，他說，正在做以前30年前他擅長的事。他曾為了廢國代，剔光頭苦行。

相關影音