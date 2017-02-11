| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運 北市大同區驚傳遭男子電梯夾傷 警消到場搶救
 首頁 > 政治

前台南縣長蘇煥智 表態決定參選台北市長

2017-02-11  13:48

〔記者楊金城／台南報導〕前台南縣長蘇煥智卸任後經營律師事務所，6年來參與和關心社會議題，他有參賽直轄市長意願，但到那裡選？沒人猜得準，今天蘇煥智回故鄉拜年，首度露口風，他決定參選，「選個最具戰略位置」。

蘇煥智說，台南縣、市合併升格直轄市，結果原縣區被邊緣化，因此有必要推動直轄市新區自治運動，在台南市參選即使選上市長，也沒人聽你講，要選就要選最具戰略位置，讓人看見你要推動的政策。

蘇煥智說，透過參與選舉，推動直轄市新區自治運動和都縣平權運動才能讓中央看見，變成全國性政策。現在的直轄市能參加行政院會，要錢較容易，對縣不公平，須改變都縣不平等地位。

「老百姓比政黨卡重要」蘇煥智說，留下不參加民進黨內市長初選，以無黨參賽台北市長的想像空間。

蘇煥智正串聯籌組直轄市新區自治社會運動，他說，正在做以前30年前他擅長的事。他曾為了廢國代，剔光頭苦行。

相關影音

廣告
  • 前台南縣長蘇煥智（右）表達決定參選下屆台北市長。（記者楊金城攝）

    前台南縣長蘇煥智（右）表達決定參選下屆台北市長。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北市長 蘇煥智
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：前台南縣長蘇煥智 表態決定參選台北市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.