憶鄭南榕推動平反228 葉菊蘭：都是血與淚

圖為當年鄭南榕與民主運動的夥伴們，手舉標誌為二二八和平日活動，走上台南的街頭。（記者鄭鴻達翻攝）

2017-02-11 14:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件屆滿70週年，同時也是民主鬥士鄭南榕推動二二八和平日運動的30週年。葉菊蘭回想當年夫婿甫出獄就舉辦活動平反二二八，令她「心裡一沉」，並表示當時回憶都是血與淚，但這是一把鑰匙，「只要有人敢走出來，把鈴鐺繫在貓身上，大家就能理解到貓其實沒這麼可怕。」

鄭南榕基金會舉辦「破除言論禁忌－鄭南榕X二二八」特展，在開幕式邀請葉菊蘭、基金會董事長許章賢，以及當年鄭南榕的活動夥伴二二八和平日促進會副會長李勝雄律師、林宗正牧師、活動前輩黃昭凱、台灣教會公報社社長方嵐亭牧師等人出席，一起回想當年。

葉菊蘭百感交集地凝視館內照片，語帶欣喜地一一細數身邊影中人們「當年如此年輕」。葉菊蘭表示，鄭南榕於1986年舉辦五一九解除戒嚴運動，被上千名警力圍困在龍山寺，後遭未審先判入獄8個月，於1987年剛出獄，就召集社運夥伴組織「二二八和平日促進會」平反二二八，讓她心裡一沉。

葉菊蘭說，當時她任職於廣告公司，對二二八與轉型正義不甚了解，讓她覺得辦活動是天方夜譚，但後來鄭南榕還是與夥伴成功將活動辦起來，在她過往從政歷程中，平反二二八是重要目標，與廢除中華民國、建立台灣國一事，成為她擔任立委時首部重要法案。

葉菊蘭表示，鄭南榕逝世前曾說「獨立是台灣唯一活路」，戒嚴解除了，但新國家運動與新憲法運動還未完成，看到在場的活動前輩，就想起當年在街頭打拚，一起被齊飛的棍棒毒打的日子，但當年在日新國小的首場活動是把鑰匙，開啟了二二八平反運動。

葉菊蘭說，她述說當年宛如雲淡風輕，但這些記憶都是血與淚，她當年在電話中聽到誰又被打到頭破血流，讓她的心都往下沉，但如今人們已敢公開討論二二八，許多專著、研究出版，甚至還在國家音樂廳舉辦受難者慰靈音樂會，代表當年這把鑰匙發生作用。

「只要有人敢走出來，把鈴鐺繫在貓身上，大家就能理解到貓其實沒這麼可怕。」葉菊蘭如此譬喻，並強調歷史需要被正視，台灣許多歷史公道尚未整理出來，台灣要成為正常的國家，就要了解、討論與廣泛理解歷史真相，也希望更多仍在傷痛餘波中的人們能站出來。

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