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台鐵企工研擬新輪班表 每月可增2天完整休假

2017-02-11  15:20

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵車班組工時協商會議已達成共識，不過站務員的部分還在協商，除台鐵產業工會上街遊行抗議外，台鐵企業工會也研擬出因應一例一休的排班新版本，預計2月底將再與台鐵局進行協商。台鐵企業工會表示，新版本將雙週排班改為「日夜休日夜例休、日夜休日夜休例」的排班方式，員工每月總工時可減少12小時，也可較現行排班方式增加完整2天0-24小時的休假，而加班費依據薪點不同，最多也不會減少1000元。

台鐵企工表示，過去台鐵產工希望的「日夜晨日夜晨例」排班方式，會有每週工時不足40小時的盲點，現在企工推出的改良版，雖然加班費會從現在68小時減為44小時，不過能夠讓員工在休息日出來上班，可依新法1.33倍、1.66倍發加班費，每月加班費減少幅度僅431元至962元。

台鐵企工認為，這個班表優點除合乎勞動新制規定，員工每月可多兩天完整例假，增加年輕及新進員工輪班意願，需要增補的人力較少；缺點只有每月加班費會減少。將會先把改良版班表發出去，看看員工接受度如何。

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  • 台鐵企業工會研擬出因應一例一休的排班新版本，預計2月底與台鐵局進行協商。圖為台鐵產業工會9日上街遊行，要求改革班表、拒絕打壓，並要總統蔡英文出面聽聽勞工的聲音。（資料照，記者劉信德攝）

    台鐵企業工會研擬出因應一例一休的排班新版本，預計2月底與台鐵局進行協商。圖為台鐵產業工會9日上街遊行，要求改革班表、拒絕打壓，並要總統蔡英文出面聽聽勞工的聲音。（資料照，記者劉信德攝）

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