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黑道入黨爭議 韓國瑜：國民黨應廣開大門

韓國瑜。（資料照，記者王捷攝）

2017-02-11  13:53

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選戰風起雲湧，更爆出有黑道入黨、人頭黨員爭議，對此國民黨主席洪秀柱認為黨章規定「素行不良者」無法入黨，國民黨主席參選人韓國瑜則表示，要廣開大門，小心舉才。

日前媒體報導，殺警案主嫌萬少丞被爆料申請加入國民黨，引發黑道入黨的爭議。國民黨主席洪秀柱表示，黨章規定「素行不良者」無法入黨，包括涉及殺人越貨、強盜、小偷、詐欺，並有司法訴訟或判決的人。

《中央社》報導，今天韓國瑜受訪時表示，社會上也有更生人、曾犯錯的人。韓說年輕時犯過錯但想重新加入國民黨，理論上國民黨應廣開大門。韓國瑜表示，該注意的是對於組織性、系統性、不當性、操縱性的入黨，要嚴格把關。

報導指出，外界傳言，黃復興黨部要求若不挺洪秀柱，就開除黨籍。韓國瑜也批評這種行為，應立刻停止。

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