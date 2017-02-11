國民黨借款只還柱沒還詹？洪秀柱：所有借款都是我借

2017-02-11 13:03

〔記者葉冠妤／新北報導〕不當黨產處理委員會日前解凍國民黨帳戶，國民黨報備動支償還支付黨工薪資的9000萬借款，卻傳出僅償還由黨主席洪秀柱具名的4500萬元欠款，另一筆由前副主席詹啟賢具名的4500萬欠款卻未還，國民黨主席洪秀柱今表示，「所有借款都是洪秀柱自己簽的本票，萬一不還的話，當事人是沒收我的財產，不是沒收別人的，我才是首當其衝的人。」

洪秀柱強調，每一筆借款都是她自己開的本票，應該是她的借款，當然她會知道哪一筆先還有利息、再還沒有利息的，整個還款作業程序是有一定規範的，所以並非不還，而是有先後順序，最近另外一筆沒有利息的借款，已經按照程序簽辦當中，「要擔心的是我，不是其他人。」