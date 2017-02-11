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郝提黨主席選舉納全民調 洪秀柱：目前不可能

2017-02-11  12:54

〔記者葉冠妤／新北報導〕520國民黨主席改選腳步越來越近，國民黨主席洪秀柱今出席新北市新莊區黨部新春團拜暨表揚活動，針對國民黨副主席、同為黨魁參選人的郝龍斌主張應納入全民調，洪秀柱表示，全民調在現在的選舉辦法裡沒有，所以不可能實現，將來若考慮要納入，也需經過全代會通過。

至於最近黑道及人頭黨員入黨鬧得沸沸揚揚，洪秀柱批評說，媒體刻意報導此事，地方黨部有發現問題，主動就有異狀的黨員進行嚴格審查，國民黨已經有嚴謹防範的機制，重要的是後來投票時，在每個投票所如何層層監督，是否有一人數投、隨便領取不該領的選票投入票匭，這些都要避免。

洪秀柱表示，在未來的入黨規範裡，可能需制定詳細規範，比如多少人集中在同一個通訊處、同一戶籍，顯然就有問題，另外，受委託繳黨費，以多少人為限？不能一人替100個、50個人繳黨費，這都是未來要特別改正的。

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  • 國民黨副主席主席郝龍斌（右）日前拋出將全民調納入黨主席選舉的主張，現任黨主席洪秀柱（左）認為目前不可能實現。（資料照，記者羅沛德攝）

    國民黨副主席主席郝龍斌（右）日前拋出將全民調納入黨主席選舉的主張，現任黨主席洪秀柱（左）認為目前不可能實現。（資料照，記者羅沛德攝）

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