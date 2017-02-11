參拜指南宮 郝龍斌：北市選得漂亮黨主席就有望

2017-02-11 12:37

〔記者張凱翔／台北報導〕國民黨副主席郝龍斌今赴指南宮玉皇上帝聖誕祝壽禮斗大法會，也和文山區里長們拜票。郝龍斌說，只要北市選得漂亮黨主席就有望，文山區里長也十分捧場，省去「副主席」直接道賀「郝主席，凍蒜！」，還有里長直呼「郝總統」！

郝龍斌禮斗大會致詞表示，過去重大市政都會向呂仙祖祈求保佑，才讓他執政八年內北市沒有發生任何災害，同時所有的政策也推行非常順利，像聽奧、花博活動期間都風調雨順，讓所有人都能開心參加；在他上任後，貓纜也讓指南宮更多人來參拜，讓北市重要信仰中心的指南宮成為國際知名觀光景點。

致詞結束後郝龍斌和前市府官員、現任消防局長、文山區里長和景美農會選舉代表等茶敘，文山區約五名里長在場，向郝吐嘈柯Ｐ對里長態度居高臨下，過去馬、郝都是親自拜訪里長詢問市政有無需要協助，只有柯要大家到市府開座談會，有里長當場嗆他根本不屑去。

郝龍斌表示，台北市黨主席選舉一定要高票，全國才會選得漂亮。里長們回應，保證文山區一定很高票，但表達基層很擔心國民黨高層「吵來吵去」，讓綠營「見縫插針」，對黨很不好，郝龍斌當場承諾他出來選就是要帶給黨和諧的氣氛。最後眾里長對著郝龍斌副主席高喊「郝主席，凍蒜！」甚至有人喊出「郝總統」！

參拜指南宮結束後，郝龍斌團隊到興隆公宅「回娘家」參加社區元宵活動，里長仇世屏、市議員李新辦公室主任、立委賴世葆辦公室主任皆到場歡迎。郝龍斌問社區居民對他蓋的公宅住得滿不滿意？希望社區居民能連署投票給他選黨主席，居民紛紛鼓掌表示歡迎，還有阿姨大喊「郝市長，我愛你」，郝龍斌回覆完他也愛大家後便驅車離去。