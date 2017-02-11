志清大樓判還國家 洪秀柱：替救國團遺憾

2017-02-11 12:29

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨主席洪秀柱今早出席新北市新莊區黨部新春團拜暨表揚活動，針對救國團志清大樓判還一事，洪秀柱表示，救國團幾十年來確實在社會上扮演著重要角色，創造了許多人不可磨滅的記憶，她不清楚其財產來源，不便多作評論，但替救國感到遺憾。

針對救國團志清大樓屬占用國有房地，最高法院昨日判決救國團應歸還2000多坪房地，洪秀柱表示，救國團確實在社會中扮演著重要角色，尤其是對年輕朋友而言；其財產來源有其背景因素，但詳細情形她不清楚，不方便評論，但總覺得它是個有歷史淵源，且活動性很強，創造了很多50歲以上的人不可抹滅記憶的團體，因此替救國團感到非常遺憾。