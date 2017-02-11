20萬桶核廢料倒台海？調查報告最快下週五出爐

義大利國會解密軍情資料顯示，在1990年代曾有海運商非法將核廢料傾倒在台灣附近海域，原能會已展開調查，最快下週五報告就會出爐。圖為核廢料示意圖。（資料照，鄭麗君辦公室提供）

2017-02-11 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕義大利國會調查委員會近日解密軍情文件，於1990年代曾發生海運商協助將20萬桶核廢料傾倒在台灣海域，原能會今日指出，已有專案小組在查證此事，預估調查報告最快下週五可以出爐。

據《蘋果日報》報導，原能會表示歷年來都有監測西子灣與基隆海水的放射性，並對海鮮食品檢測輻射，都屬於正常範圍，民眾可以不用太過擔心。至於20萬桶核廢料是否真在台灣海域？原能會已請外交部駐義大利單位幫忙查證，並建立專案小組著手處理。

原能會強調，依照國際原子能總署的核廢料海拋地點來看，台灣周遭海域都不是海拋處。詳細資料顯示，從1946年到1993年，總共有13國海拋核廢料，地點是大西洋、太平洋、北極洋，而且1983年的倫敦海洋投棄公約，已禁止各國不得將核廢料棄置海洋。

原能會指出，歷年來對台灣沿海的海產與海水檢測，都在規定數值之內，民眾可至原能會輻射偵測中心網站，點閱「台灣地區放射性落塵與食品調查半年報」即可確認。