「賢瑜剛郝吳柱」角逐藍黨魁 李艷秋：最後仍是無助

2017-02-11 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕外傳前立委潘維剛有意加入國民黨主席選戰，對此，資深媒體人李艷秋表示，這已被打趴在地上的百年政黨，竟有6人搶當黨主席，可喜可賀，但從「鹹魚好無助」到「鹹魚剛好無助」，變化不大，「最後仍是無助」。

藍黨魁之爭，除黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前北農總經理韓國瑜、前首席副主席詹啟賢表態參選，潘維剛也在評估是否加入選戰。對此，李艷秋昨在臉書發文表示，「戰國時期的田單，率領齊國殘軍，困守莒城，運用智慧離間敵軍、團結內部，再以火牛陣攻破燕軍，收七十城」，形容「國民黨人人爭當田單」。

李艷秋分析，「田單們」可能是想「救黨圖存，舍（捨）我其誰；現任主席人和出問題，且實力不足，易被取代；為自己下一步鋪路」，至於「誰能復國」，李艷秋表示，對手是民進黨，「離開政壇久未練兵的、溫良恭儉讓的、有勇無謀或有謀無勇的」，皆非扛大旗的料。

針對「國民黨的火牛陣」，李艷秋指出，「各兵家必爭的黨內山頭，一是黃復興，一是王金平」，但「黃復興默默挺柱，王金平則得意的告訴大家，參選人除了韓國瑜，都去看過他；他還預告有第六人參選，所以這位參選人當然也獲得他的首肯才敢宣佈」；然而，黃復興、王金平是否為田單的火牛陣，李艷秋質疑，「當時齊國百姓萬眾一心，以田單馬首是瞻，現在陷入分裂邊緣的國民黨，就算有人整合這兩個勢力，能作戰嗎？誰又有能力擺脫黨內勢力，真正與台灣社會齊步，重新建立一支火牛隊？」

藍黨魁參選人從「鹹魚好無助」到「鹹魚剛好無助」，李艷秋認為變化不大，因為「最後仍是無助」，無論最後選舉結果為何，僅有黨員有資格決定，李艷秋呼籲，旁觀者即使看清也站遠點吧。