周錫瑋辦畫展 是否問鼎下屆新北市長受關注

2017-02-11 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕前台北縣長周錫瑋今天在土城舉辦畫展，對於外界關心他是否有意參加2018年新北市長選舉，周錫瑋說，「目前無此規劃」，對於國民黨主席選舉，周錫瑋則舉「孔融讓梨」的故事，和自己當初禮讓朱立倫為例，「相信大人也可以」，讓國家健康發展，要有成人之美。

2018新北市長選舉，藍綠要角摩拳擦掌，日前傳出國民黨主席候選人吳敦義與周錫瑋接觸，屬意他復出選新北市長。周錫瑋個展今天舉辦開幕典禮，會場冠蓋雲集，前文化部長洪孟啟也到場致意，除了市府舊部屬齊聚，更湧入大批媒體，想要了解他的下一步動向。

周錫瑋說，6年來他在農場種花種菜，還有繪畫不輟，過得很平靜開心，尤其講到自己的繪畫心境，更是比手畫腳、興高采烈，許多人給他指點，「但太太給的指導最多」。

周錫瑋說，「他人生每個時期的畫風不同，畫過的就不再畫」，對於選舉，身為佛教徒的他講究因緣俱足，不要只想自己要什麼，要想大家要你做什麼，6年來自我反省，「覺得人生不只有政治路」，不需強求。