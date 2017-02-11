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新春茶會 中央與地方要角拱劉櫂豪選台東縣長

立委劉櫂豪今天舉辦新春茶會（記者黃明堂攝）。

2017-02-11  11:55

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委劉櫂豪今天舉辦新春茶會，約200位各界人士參加， 他個人在拜年之餘，閘述政績，未宣布是否競選下屆台東縣長；但包括民進黨秘書長洪耀福及國策顧問張甲長、卑南鄉長許文獻均推劉競選縣長，洪說，小英當選總統是點亮台灣，劉櫂豪當選縣長將點亮台東。

寒流來襲，但劉櫂豪在服務處舉辦的新春茶會場面熱絡，現場也有相當多的原住民基層政治人物參與，在劉櫂豪致詞後，大家互相握手，互道新年好。

民進黨在台東唯一的地方首長是卑南鄉長許文獻，他肯定劉櫂豪立委問政的付出，國策顧問張甲長希望以後台東能夠綠色執政，劉櫂豪一步一腳印，一定能夠當選下屆台東縣長。

民進黨中央黨部秘書長洪耀福說，自己小時候在台東生長，今年過年也陪父母回鄉向親戚拜年，他希望台東更好，點亮台東是我們現在最重要的工作。劉櫂豪如果主政，中央好好幫他，一起努力，是台東翻身最好的機會。

劉櫂豪說，立委任內他幾乎天天一早從台東搭機到台北問政，力求當天回到台東，除了是種踏實歸屬感，也是為了珍惜服務鄉親的機會。他也略數政績，包括花東鐵路雙軌化，南迴鐵路電氣化已列入國家重要建設，南迴公路拓寬則因隧道開挖遇到問題，原明年完工的時程會延後。在軟體建設方面，文化部同意修繕民權日式宿舍群，保留台東歷史軌跡。

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  • 民進黨中央黨部秘書長洪耀福說劉櫂豪當選台東縣長，中央與地方共同讓台東翻身。（記者黃明堂攝）

    民進黨中央黨部秘書長洪耀福說劉櫂豪當選台東縣長，中央與地方共同讓台東翻身。（記者黃明堂攝）

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