| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運 北市大同區驚傳遭男子電梯夾傷 警消到場搶救
 首頁 > 政治

邱惠美在咖啡店打工？ 熟客：我沒看過她

2017-02-11  12:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥的緋聞對象邱惠美，日前傳出她為了避風頭決定到咖啡店工作，不過被名嘴羅友志在臉書質疑是在演戲，同時有咖啡店熟客透露都沒有見到邱惠美。

據《壹新聞》報導，每天都會到這間咖啡店喝1杯咖啡的熟客，被問到是否有見過邱惠美來工作，不假思索地直說「沒有欸！」

名嘴羅友志受訪時，也隔空向邱惠美喊聲，建議她不要再演了，在他看來這些都只是行銷自己的手段。羅友志打趣地表示，聽說有導演要找邱惠美演戲，他認為就現在的演技來講，一定可以得獎。

廣告
  • 邱惠美捲入台北市議員童仲彥的外遇風波，傳出她為了避風頭決定到咖啡店工作，但有咖啡店熟客透露都沒有見到邱惠美。（圖擷自童仲彥臉書）

    邱惠美捲入台北市議員童仲彥的外遇風波，傳出她為了避風頭決定到咖啡店工作，但有咖啡店熟客透露都沒有見到邱惠美。（圖擷自童仲彥臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 咖啡店 童仲彥 邱惠美
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：邱惠美在咖啡店打工？ 熟客：我沒看過她


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.