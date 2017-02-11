邱惠美在咖啡店打工？ 熟客：我沒看過她

2017-02-11 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥的緋聞對象邱惠美，日前傳出她為了避風頭決定到咖啡店工作，不過被名嘴羅友志在臉書質疑是在演戲，同時有咖啡店熟客透露都沒有見到邱惠美。

據《壹新聞》報導，每天都會到這間咖啡店喝1杯咖啡的熟客，被問到是否有見過邱惠美來工作，不假思索地直說「沒有欸！」

名嘴羅友志受訪時，也隔空向邱惠美喊聲，建議她不要再演了，在他看來這些都只是行銷自己的手段。羅友志打趣地表示，聽說有導演要找邱惠美演戲，他認為就現在的演技來講，一定可以得獎。