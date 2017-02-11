被強震搖醒！賴清德：請太太載我到災防中心
2017-02-11 11:13
〔記者王俊忠／台南報導〕南市長賴清德今上午在市區參加國際獅子會第五十六屆遠東暨東南亞年會時受訪表示，今凌晨強震發生時，他被大搖晃搖醒，因有去年206震災經驗，他請太太趕緊開車載他到災防中心應變，幸好未傳出重大災情，已大致完成處置。
災防中心統計，凌晨地震，南區有一人因地震跌倒受傷，另有一人喝醉酒摔傷，傷勢都不重。台電表示，地震造成台南一次變電所2台變壓器跳脫，導致東區5萬09百多戶停電，但很快在凌晨1點40分恢復正常供電。
賴清德感謝獅子年會主席周榮家邀請他出席盛會，歡迎東南亞國家獅兄、獅嫂造訪台南旅遊，台南是台灣首座城市、文化首都，有全國最豐富的歷史文化資產，並擁有台江、西拉雅、雲嘉南濱海等三個國家風景區，風景優美；美食也是首屈一指，美、日知名媒體都曾報導台南是美食之都。
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