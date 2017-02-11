| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網傳高捷火警謡言 保大特警全副武裝巡守捷運 北市大同區驚傳遭男子電梯夾傷 警消到場搶救
 首頁 > 政治

被強震搖醒！賴清德：請太太載我到災防中心

2017-02-11  11:13

〔記者王俊忠／台南報導〕南市長賴清德今上午在市區參加國際獅子會第五十六屆遠東暨東南亞年會時受訪表示，今凌晨強震發生時，他被大搖晃搖醒，因有去年206震災經驗，他請太太趕緊開車載他到災防中心應變，幸好未傳出重大災情，已大致完成處置。

災防中心統計，凌晨地震，南區有一人因地震跌倒受傷，另有一人喝醉酒摔傷，傷勢都不重。台電表示，地震造成台南一次變電所2台變壓器跳脫，導致東區5萬09百多戶停電，但很快在凌晨1點40分恢復正常供電。

賴清德感謝獅子年會主席周榮家邀請他出席盛會，歡迎東南亞國家獅兄、獅嫂造訪台南旅遊，台南是台灣首座城市、文化首都，有全國最豐富的歷史文化資產，並擁有台江、西拉雅、雲嘉南濱海等三個國家風景區，風景優美；美食也是首屈一指，美、日知名媒體都曾報導台南是美食之都。

廣告
  • 南市長賴清德參加國際獅子會年會時受訪說，元宵凌晨被強震搖醒，太座載他到災防中心應變。（記者王俊忠攝）

    南市長賴清德參加國際獅子會年會時受訪說，元宵凌晨被強震搖醒，太座載他到災防中心應變。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 災防中心 獅子會 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：被強震搖醒！賴清德：請太太載我到災防中心


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.