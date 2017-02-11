黨魁選舉納民調？吳敦義、韓國瑜：不可能

2017-02-11 11:15

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨人頭黨員問題嚴重，黨主席參選人郝龍斌9日提議應納民調。前副總統吳敦義強調不可能，若納民調會讓民進黨灌票選出夢寐以求的人選；韓國瑜也說千萬不可，不是黨員選什麼主席？

國民黨台北市北投區黨部今早舉辦春節團拜。首先到場尋求支持的韓國瑜表示，連署天數從10天拉到62天，提前自後天開始，讓他信心大增，因為已有許多期待改革的黨團主動表示支持。

對於郝龍斌提議納入民調以解決人頭黨員問題。韓國瑜直言，這很奇怪，哪有黨主席選舉看民調的，不是黨員選什麼主席？

他認為，解決人頭黨員要分別面對問題，治標也要治本；黨的大門要打開，只要把關組織性、系統性的入黨，而不是排除有不同背景的人參與，也是有改過向上的更生人，從黨內舉才需要特別謹慎。

原本表示不回答媒體提問的吳敦義，一聽到黨魁選舉納民調，馬上表示不可能。他以去年國民黨內初選總統參選人為例指出，上回已經嘗到苦果，民進黨支持者會透過民調灌票，選出他們夢寐以求的人選，扭曲了選舉的目的。黨主席選舉，當然要由黨員選出最強的人。

吳敦義在致詞時指出，過去國民黨也在野過，但在2008年選出孚於眾望的領頭羊，大家通力合作下，在立法院贏得近8成席次，總統大贏兩百多萬票，所以現在在野不是沒機會，只要團結所有黨員、從政同志，就能在艱苦中贏得勝利。

他呼籲不管有多少人參選黨主席，大家在過程中都要君子之爭，結果出來後就一起支持當選者，為未來贏回政權奠定良好基礎。