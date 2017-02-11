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馬英九批名嘴、轟黨產會 傷害台灣法治

2017-02-11  10:25

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日上午出席中華人權協會會員大會，以「近年台灣人權議題－保障人權要靠法制」為題，進行名人專題演講，他強調雖然台灣今年國際自由評比高居亞洲第二名，但在法治的進步仍有改善空間，並直指部分台灣名嘴以及行政院不當黨產處理委員會為傷害台灣法治的案例。

馬英九指出，台灣媒體出現少數名嘴，這些人在毫無證據下，假藉言論自由之名，長期信口開河，污衊個人或官員，變成一個特殊的階層，法院對這些人卻很「客氣」，這些人的言論自由已到有點無限上綱的地步，尤其有些人利用攻擊高官，賺取大量通告費，收入幾百萬元，卻對台灣是負面因素，成為「言論自由的殺手」。

馬英九接著指出，另一個影響台灣法治的是立法院通過不當黨產處理條例，行政院黨產會可以橫跨立法、行政、司法權力，施行在憲法上有疑義的活動，還指示銀行停止支付特定政黨資金，導致政黨無法周轉，黨產會的目標雖然是轉型正義，卻違反法治國的根本條件，包括法律不溯既往、無罪推定、禁止個案立法、法律內容應具體明確、利益衝突迴避等精神。

馬英九表示，黨產會多次下令銀行停止兌現特定政黨台銀本票，手法過於粗糙無理，因此該黨向台北高等行政法院提出假處分請求，行政法院最近還以憲法高度說了幾句話，呼籲政府應該注意正當法律，謹守法治原則，以免損及人民權利，如果政黨要聽命黨產會處理資產，就影響了政黨自主性，人民自由結社權利也就會受影響。

馬英九質疑，民進黨在國會人數比較多的情況下，就通過不當黨產處理條例，完全未經行政部門，如今台灣已被國際社會認定為一個穩定民主政治的國家，是否還要走上所謂的「轉型正義」道路？他強調，黨產問題其實透過正常司法途徑就可以處理，即便透過不當黨產處理條例處理，但程序違憲，不但不能落實轉型正義，還會倒退，這樣「我們還有臉戴上第一級的自由國家桂冠？」

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  • 前總統馬英九今出席中華人權協會第17屆第1次會員大會並進行專題演講。（記者叢昌瑾攝）

    前總統馬英九今出席中華人權協會第17屆第1次會員大會並進行專題演講。（記者叢昌瑾攝）

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