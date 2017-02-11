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介紹5100人加入國民黨 屏縣議長駁非人頭黨員

2017-02-11  09:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選情日益激烈，繼先前台北市黨部發生黑道入黨的事件後，在屏東則爆出大量入黨的狀況，屏東縣議長周典論1人竟介紹5100人提交申請書。

據《壹新聞》報導，屏東縣這次總共有6600份入黨申請，其中周典論介紹了4批，每批1000多份，加起來達到5100份。周典論坦承，卻曾邀請一些人入黨，但都是看個人的意願，他不認為這些是人頭黨員。

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  • 屏縣議長周典論介紹了5100份國民黨入黨申請書。（資料照，記者侯承旭攝）

    屏縣議長周典論介紹了5100份國民黨入黨申請書。（資料照，記者侯承旭攝）

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相關關鍵字： 人頭黨員 周典論 國民黨 國民黨主席選舉 大量入黨 黑道入黨
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