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邱惠美對決李婉鈺 他說光看素顏就知道！

羅友志認為李婉鈺和邱惠美「光素顏就不用比了。」（合成照／左為資料照／右取自同仲彥臉書）

2017-02-11  08:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北議員童仲彥口中「是男人看到邱主任不喜歡她，就不是男人」的邱惠美，昨天爆出她在明年將會投入2018年新北市議員選戰，和李婉鈺對決，不過資深媒體人羅友志認為：「光素顏就不用比了，是要比什麼？」

羅友志在臉書PO文說：「李婉鈺V. S.邱惠美？我真的不懂...光素顏就不用比了，是要比什麼？」羅友志也PO出邱惠美素顏照，只見她皮膚暗沉、痘疤明顯。

羅友志接受《中時》訪問說強調：「婉鈺我認識很久了，素顏真的不用說！」羅友志認為，邱惠美和李婉鈺比素顏完全不用比就可以知道誰贏，他在臉書透露，很期待邱惠美「出來」。

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相關關鍵字： 李婉鈺 童仲彥 羅友志 邱惠美
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