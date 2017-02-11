已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三

2017-02-11 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕政治人物發生婚外情，似乎見怪不怪，資深狗仔余果棟在節目上爆料，北部有位形象非常好的立委搞婚外情、包養小三，也有拍到證據，只是還沒有爆出來。

余果棟上三立《新台灣加油》透露，其實狗仔都會有固定跟蹤的民意代表，如果是拍到民代常和某名女子頻繁接觸進度就是20％，如果有拍到民代外遇的證據就是進度100％，現在這名掌握到的立委，進度已經到100％，可以確定他真的有包養一個小三。

余果棟指出，這名立委也知道自己被拍，因為有些政治人物在報社、媒體都有眼線，可以替他們打探風聲，所以這名立委也知道自己被拍。余果棟爆料，他們拍到這名立委已經在小三住處過夜很多次，每次在進出時都會刻意偽裝，譬如說夏天刻意穿風衣，晚上還戴墨鏡，很明顯就是做了虧心事，只要照片一公開，大家都可以看得出來有問題。