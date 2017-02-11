| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三

2017-02-11  07:09

〔即時新聞／綜合報導〕政治人物發生婚外情，似乎見怪不怪，資深狗仔余果棟在節目上爆料，北部有位形象非常好的立委搞婚外情、包養小三，也有拍到證據，只是還沒有爆出來。

余果棟上三立《新台灣加油》透露，其實狗仔都會有固定跟蹤的民意代表，如果是拍到民代常和某名女子頻繁接觸進度就是20％，如果有拍到民代外遇的證據就是進度100％，現在這名掌握到的立委，進度已經到100％，可以確定他真的有包養一個小三。

余果棟指出，這名立委也知道自己被拍，因為有些政治人物在報社、媒體都有眼線，可以替他們打探風聲，所以這名立委也知道自己被拍。余果棟爆料，他們拍到這名立委已經在小三住處過夜很多次，每次在進出時都會刻意偽裝，譬如說夏天刻意穿風衣，晚上還戴墨鏡，很明顯就是做了虧心事，只要照片一公開，大家都可以看得出來有問題。

廣告
  • 資深狗仔爆料，形象佳的立委被拍到包養小三。（示意圖）

    資深狗仔爆料，形象佳的立委被拍到包養小三。（示意圖）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 外遇 婚外情 小三 立委
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 吃元宵‧過佳節
湯圓、元宵大不同
慶元宵✤鹹元宵
茉莉烤蕉湯圓
湯圓這樣煮不破皮！
轉寄

標題：已經拍到證據？狗仔爆形象佳立委包養小三


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.