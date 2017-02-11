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美日共同聲明 確認美日安保及於釣魚台

美國總統川普與日本首相安倍今天發表共同聲明，強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石。（彭博）

2017-02-11  06:02

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國總統川普與日本首相安倍今天發表共同聲明，強調美日不可動搖的同盟關係是亞太和平、繁榮和自由的基石。美國以核武及傳統武器等全面軍事能力防禦日本的承諾決不動搖。

安倍並如願讓川普在共同聲明中和他一起確認，美日安保條約的第五項涵蓋釣魚台列島，他們反對任何損害日本在這些島嶼的行政權的片面舉動。安倍也邀請川普與副總統彭斯今年訪問日本，川普接受了安倍的邀請。

川普就任後，美國國防部長馬提斯以及國務卿提勒森都先後向日本重申了歐巴馬政府時代的承諾，即美日安保條約第五項涵蓋釣魚台列島，今天川普又在共同聲明中公開承諾，可視為安倍的一項外交勝利。

共同聲明指出，美日會深化合作以保障東海的和平與穩定，兩人強調依國際法維持海上秩序的重要性，包括航行與飛越自由等其它合法使用權利。美日反對任何以脅迫、威嚇或武力方式企圖堅持海事聲索。在不點名中國的情況下，美日呼籲所有相關國家避免會升高南海緊張的作為，包括建立軍事設施，而能依國際法行事。

聲明表示，亞太的安全環境愈來愈困難，美國會強化在這個區域的部署，而日本會在盟邦中擔負更大的角色與責任，雙方會擴大2015年美日防衛指針所設立的國防合作。

在經貿關係方面，共同聲明指出，美國已宣佈退出跨太平洋夥伴協定（TPP），川普與安倍將討論雙邊架構以強化經貿關係的同時，讓日本繼續在TPP既有基礎上繼續推動區域的進展。安倍在記者會上宣佈，彭斯與日本副相麻生太郎將共同主持一個新創造的經濟對話架構來討論雙邊經貿議題。

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