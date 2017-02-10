傳20萬桶核廢料在台海 原能會：組專案小組積極調查

2017-02-10 22:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕今傳出義大利有多達20萬桶核廢料棄置在台灣海峽，引發議論，原能會稍早發出聲明，表示將由副主委組團隊進行積極調查，也會整理台灣附近海域的輻射資料以釐清真相。

原能會聲明全文如下：

1. 原能會成立專案小組，由副主委召集有關單位人員進行查證。

2. 1983 倫敦海洋投棄公約 已禁止各國海洋投棄核廢料， 我國亦從未有核廢料海拋作業。

3. 原能會已要求駐外人員進行查證該項報導。

4. 原能會將整理近10年台灣海域環境輻射調查資料進行研判。

5. 原能會將蒐集以往國際核廢料海拋之資訊，並作研判。