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協調產生國民黨新黨魁？ 詹啟賢：殘害民主

2017-02-10  19:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕公教軍警暨退休人員聯合總會發表聯合聲明，呼籲國民黨透過協調產生新黨魁，並期待各方支持胡志強擔任藍營新共主。國民黨前副主席詹啟賢今天受訪時表示，這種提議如果沒有獲得主席參選人和支持者的同意，對民主是一種殘害。

詹啟賢今天拜訪前台中市議員、現任國民黨台中市北屯區區黨部主委陳清景並與鄉親茶敘時，做出以上表示；陳清景則推崇詹啟賢沒有包袱、是清流，更有企業經營的頭腦，把奇美醫院和國光生科經營的有聲有色，是整合黨內及救國民黨的最佳人選。

詹啟賢說，他沒有包袱，沒有在國民黨裡面拿過任何好處，也沒有欠過人情；去年國民黨一敗塗地之後，洪秀柱找他幫忙，他擔任過副主席的工作，所以他了解國民黨裡面的問題，知道如何解決整合國民黨。

他強調，民進黨之前常說「國民黨不倒、台灣不會好」，但從民進黨執政之後，他體會到民進黨只會說、不會做，而浮出檯面的國民黨主席參選人，似乎又無法獲得社會的共鳴，如果國民黨倒了、台灣也不會好，所以他才決定出來承擔，解決整合國民黨的難題。

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  • 國民黨主席參選人詹啟賢（左）拜訪國民黨中市北屯區區黨部主委陳清景（中）。（記者黃鐘山攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢（左）拜訪國民黨中市北屯區區黨部主委陳清景（中）。（記者黃鐘山攝）

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