憲法法庭辯同婚 立委：這次釋憲「極為關鍵」
2017-02-10 20:06
〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官會議下月將針對同婚釋憲案開庭，長期關注同婚議題的國民黨立委許毓仁表示，這次的釋憲極為關鍵，其結果將為攸關同婚的民法修正案能否二讀定調；民進黨立委柯建銘則認為，同婚被解釋為合憲的可能性很高。
柯建銘：用專法解決比較整體
大法官會議將於3月24日召開憲法法庭，針對想與男伴結婚遭拒的男同志祁家威聲請釋憲案，以及北市府提出的同婚釋憲案一併開庭，邀請專家學者當庭辯論，並有網路直播。
許毓仁今（10）日在臉書表示，這次的釋憲極為關鍵，釋憲的結果將會為同婚法案的二讀定調、影響是否排進議程、專法是否會提出，也可視為執政黨在測風向，用國家最高法官的決議來背書，減低下一步的政治風險。
許毓仁說，過去反同者聲稱同婚違憲，常引用與同婚無關的釋字，例如關於「一夫多妻破壞家庭關係」的解釋，被穿鑿附會用來說同婚是違憲。他表示，希望這次的釋憲案能讓同性婚姻有一個憲法高度的詮釋，無論結果如何都令人期待。
民進黨立院黨團總召柯建銘今天中午接受網媒專訪表示，憲法法庭開完差不多一個月，就會做出釋憲，同婚「合憲的可能性很高」，接下來的問題還是在於修民法或立專法。他認為，用專法解決是比較整體的，用專法不一定是歧視。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 電信三雄1月獲利 台灣大第一
- 高雄史上最長煙火秀明晚登場 海陸交通延長接駁
- 對戰羅德隊 洪總︰年輕投手投好投滿
- 高雄國際馬拉松12日開跑 交管看這裡
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 6度流標、地方異見 百年「守讓堂」重建路迢迢
- 狠女虐童泡熱水辯清洗排泄物 急診醫師當庭打臉
- 義大利情資解密 20萬桶核廢料倒台灣海域
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 獼猴搶食真該死？ 教授：不聽勸的遊客才是關鍵
- HBL》衛冕軍淡商提前出局 南山感謝上天給機會
- 比「極度乾燥」更厲害！ 網友點名這幾樣...
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 台南首家長照2.0B級專賣店醫院 落實在地老化目標
- 火車大轉彎 鐵警甩落軌無人知
- 醒了！走過低潮 涼糕哥退演藝圈重操舊業
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 原水交社宿舍群修護 今年目標3棟
- 破例！世界首家米其林一星拉麵、攤販將登台
- 沒看到極光 強國遊客怒毆芬蘭導遊
- 好強！新竹四人疊杯 刷新五項世界紀錄
- MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效
- 對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...
- 《It Bag 鎖向無敵 》6
- 網球》母遭控欠30萬房租 謝淑薇開砲：體育署的5千萬呢？
- 用「中文」演這個 女星獻出第一次好緊張
- 王寶強硬起來嗆偷腥妻 「沒做見不得人的事」
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 強國女遭逼婚腹痛送醫 肚內驚見7支牙刷
- 米其林一星拉麵 攤販登台
- 小小瑜曬全家合照 凍齡媽美貌讓她困擾惹
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 國巨財會人員請補課
- NBA》沒理由離開衛冕軍 柯佛：想續留騎士
- 自由廣場》完整學習 搞錯方向
- 大港花火秀 市交響樂團來演出
- 日美高峰會後共同文書 擬明記釣魚台為安保對象
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：憲法法庭辯同婚 立委：這次釋憲「極為關鍵」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分