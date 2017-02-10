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憲法法庭辯同婚 立委：這次釋憲「極為關鍵」

2017-02-10  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官會議下月將針對同婚釋憲案開庭，長期關注同婚議題的國民黨立委許毓仁表示，這次的釋憲極為關鍵，其結果將為攸關同婚的民法修正案能否二讀定調；民進黨立委柯建銘則認為，同婚被解釋為合憲的可能性很高。

柯建銘：用專法解決比較整體

大法官會議將於3月24日召開憲法法庭，針對想與男伴結婚遭拒的男同志祁家威聲請釋憲案，以及北市府提出的同婚釋憲案一併開庭，邀請專家學者當庭辯論，並有網路直播。

許毓仁今（10）日在臉書表示，這次的釋憲極為關鍵，釋憲的結果將會為同婚法案的二讀定調、影響是否排進議程、專法是否會提出，也可視為執政黨在測風向，用國家最高法官的決議來背書，減低下一步的政治風險。

許毓仁說，過去反同者聲稱同婚違憲，常引用與同婚無關的釋字，例如關於「一夫多妻破壞家庭關係」的解釋，被穿鑿附會用來說同婚是違憲。他表示，希望這次的釋憲案能讓同性婚姻有一個憲法高度的詮釋，無論結果如何都令人期待。

民進黨立院黨團總召柯建銘今天中午接受網媒專訪表示，憲法法庭開完差不多一個月，就會做出釋憲，同婚「合憲的可能性很高」，接下來的問題還是在於修民法或立專法。他認為，用專法解決是比較整體的，用專法不一定是歧視。

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  • 立委許毓仁表示，這次同婚釋憲極為關鍵，其結果將為攸關同婚的民法修正案能否二讀定調。（資料照，記者簡榮豐攝）

    立委許毓仁表示，這次同婚釋憲極為關鍵，其結果將為攸關同婚的民法修正案能否二讀定調。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 民進黨立委柯建銘認為，同婚被解釋為合憲的可能性很高。（資料照，記者王藝菘攝）

    民進黨立委柯建銘認為，同婚被解釋為合憲的可能性很高。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 同婚 同性婚姻 大法官會議 婚姻平權 柯建銘 許毓仁
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