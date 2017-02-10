中梵主教任命問題有解？ 外交部：密切關注
2017-02-10 19:56
中國與梵蒂岡間長期因主教任命問題存在歧異。圖為梵蒂岡聖彼得廣場。（美聯社）
［記者彭琬馨／台北報導］天主教香港樞機主教湯漢昨發表文章表示，中國與梵蒂岡已在主教任命問題上達成初步共識。對此外交部強調，教廷國務院長帕洛林樞機主教於去年9月與我國陳副總統會晤時曾說明，教廷與中國間就天主教相關問題展開的對話僅止於教會事務，我國對雙方間的互動也均有所了解，未來將持續密切關注相關發展。
中國與梵蒂岡間長期因主教任命問題存在歧異，去年底便傳出兩國代表就此議題於羅馬碰面，並稱雙方將達成初步共識，被外界視為中梵兩國關係好轉的前兆，天主教香港樞機主教湯漢昨文章中也表示，「雙方經多輪交談，已有初步成果」。由於梵蒂岡為我國目前在歐洲唯一的重要友邦，中梵關係升溫，可能也意味著台梵關係轉變。
對此外交部表示，我國對於教廷與中國之對話及相關互動情形均有瞭解，並隨時就相關情勢研析，持續密切關注其發展。
外交部強調，教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國地下教會教友之待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均十分關切。另，教廷對我國天主教會及信徒之積極活躍，以及我社會之宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。
外交部重申，教廷國務院長帕洛林樞機主教於去（105）年9月上旬與我國陳副總統會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以解決推展天主教會相關問題，雙方之對話僅止於教會事務。
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