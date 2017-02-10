| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
 首頁 > 政治

中梵主教任命問題有解？ 外交部：密切關注

中國與梵蒂岡間長期因主教任命問題存在歧異。圖為梵蒂岡聖彼得廣場。（美聯社）

2017-02-10  19:56

［記者彭琬馨／台北報導］天主教香港樞機主教湯漢昨發表文章表示，中國與梵蒂岡已在主教任命問題上達成初步共識。對此外交部強調，教廷國務院長帕洛林樞機主教於去年9月與我國陳副總統會晤時曾說明，教廷與中國間就天主教相關問題展開的對話僅止於教會事務，我國對雙方間的互動也均有所了解，未來將持續密切關注相關發展。

中國與梵蒂岡間長期因主教任命問題存在歧異，去年底便傳出兩國代表就此議題於羅馬碰面，並稱雙方將達成初步共識，被外界視為中梵兩國關係好轉的前兆，天主教香港樞機主教湯漢昨文章中也表示，「雙方經多輪交談，已有初步成果」。由於梵蒂岡為我國目前在歐洲唯一的重要友邦，中梵關係升溫，可能也意味著台梵關係轉變。

對此外交部表示，我國對於教廷與中國之對話及相關互動情形均有瞭解，並隨時就相關情勢研析，持續密切關注其發展。

外交部強調，教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國地下教會教友之待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均十分關切。另，教廷對我國天主教會及信徒之積極活躍，以及我社會之宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。

外交部重申，教廷國務院長帕洛林樞機主教於去（105）年9月上旬與我國陳副總統會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以解決推展天主教會相關問題，雙方之對話僅止於教會事務。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 外交部 梵蒂岡
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：中梵主教任命問題有解？ 外交部：密切關注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月11日‧星期六‧丁酉年正月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.