一例一休爭議 林美珠：謙卑、彎下腰溝通

2017-02-10 21:13

〔記者黃邦平／台北報導〕「一例一休」新規定引起許多企業與勞工不太適應，勞動部長林美珠認為，法律修訂後就要進入宣導期，且應該以「顧客導向」，了解適用對象知道多少、了解多深，才知道如何宣導，溝通一定要謙卑、要彎下腰，勞動部將擴大與其他部會合作與事業單位溝通，盡可能逐一解開疑惑。

林美珠透露，她答應行政院長林全接掌勞動部，宣布內閣調整前幾個小時，總統蔡英文找她到官邸2樓的小廚房，見面就說「阿姐，想不到你會答應」，她才知道表妹根本不知情，還回說「我以為你們（指蔡英文和林全）講好了」；蔡英文給她好幾份跟一例一休有關的研究報告，還說「很好看」，要她回去看個仔細。

她說，蔡英文覺得她上任後第一個碰到的就是要解決「一例一休」的問題，期盼她能把後續工作做好，這是總統交辦的第一份功課。

林美珠說，勞動部的規畫新法上路後前3個月「宣導」、後3個月「輔導」，然後才是檢查；她認為，任何法律制定後緊接而來的就是宣導工作，像行政程序法在民國89年制定，到現在還在宣導，更何況勞基法適用人數多達千萬人，但是她懷疑真正知道修法過程的有多少、理解的深度有多少，勞工或資方到底不懂的地方可能在哪裡，應該以「顧客導向」針對需求，弄清楚了才能擬訂比較好的宣導策略。

她指出，事業單位最熟悉的不是勞動部，而是各自的目的事業主管機關，勞動部除了將與經濟部合辦35場說明會，也將擴大到整個行政團隊，與其他部會合作向事業單位解說，例如文化部、交通部等。

她也提到，通常老闆們不是親自經手，而是聽承辦人說，有些抱怨是因為不清楚最後修法的版本，有的其實現行法令中就有彈性空間，當然面對面解釋效果最好，未來只要抽得出人力，就盡力協助，這才叫做「輔導」，「宣導」聽起來比較單向，她比較傾向「輔導」，至少同時並行。

林美珠也談起面對抗爭、解決糾紛的往事，民國91年擔任內政部民政司長，殯葬管理條例修正通過正要施行，撿土不能再葬、首次土葬面積大幅縮減、鼓勵火葬等，殯葬文化整個重大改變，她到反彈激烈的宜蘭溝通，有自稱「阿扁同學」的議員嗆聲「你還好意思來，我們不對你潑屎兼潑尿就很客氣了」，她跟對方說，她有誠心來溝通，如果潑屎潑尿能解決問題，願意坐著不動三天三夜任人潑。

她說，當地習俗認為先人不入土是大逆不道、子孫不孝，好像也對子孫不好，還有好多起掘以後不敢埋的骨骸只好先放在冷凍貨櫃裡，看了讓人覺得心酸，她能理解或許先前民眾反映沒能獲得很好的解決，才把火氣發在她身上，但這不是重點，後來制定施行細則時就略作調整，強調如果各地有自治法規，就以自治法規優先適用，解決了這個問題。