是否參選下屆宜蘭縣長？ 吳澤成這樣回應…

2017-02-10 18:50

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長吳澤成，會不會投入下屆縣長選舉；面對詢問，他說：「我不會去答覆這個話，我只能夠講，一直以來，從來沒有想過要去選舉。」吳未正面回答，留下想像空間。

吳澤成就任後，是否會參選下屆縣長？他說，不會去答覆這個話題，只能夠講，還是維持一直以來所講的，從來沒有想過要去選舉，連做代理縣長都沒有去想到，他曾在第二任開始，就跟縣長提出辭職，要把機會讓給別人，訓練新的人才，同時也想休息，最後一直都沒有同意。

他指出，這樣走過來，又走了2年左右，現在代理縣長心情有沒有變化？他個人覺得是一樣，只是原來還有一個人可以擔待，事情有林縣長做決定，現在沒有這個，變成什麼事情都要自己決定，責任變得更重更大。

吳澤成說，在選舉方面，中央是民進黨執政，雖然他是無黨籍，在政治立場比較沒有偏向，但如果有涉及到整個政黨的運作，當然會受到執政黨影響，這是難免的，畢竟是他們給的職位，個人比較沒有政治偏好。