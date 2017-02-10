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今天不在立院 邱議瑩與日本選手尬車

2017-02-10  18:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩今天下午不在立法院，而是到大魯閣草衙道，與日本選手尬車！吸引許多遊客圍觀。

日本三重縣知事鈴木英敬今天與知名賽車選手、同樣出身於三重縣的松田次生，一起到大魯閣草衙道參訪，並與民進黨立委邱議瑩進行賽車友誼賽。

邱議瑩穿上紅色賽車裝，有模有樣，她透露接下友誼賽挑戰後，才感覺緊張，最近1星期特別抽空，每天都到大魯閣草衙道的迷你鈴鹿賽道場練習。

松田次生說，他本身是日本鈴鹿賽道培養出來的選手，台灣的迷你鈴鹿賽道雖然是10比1縮小，但開起來的感覺一樣經典。

雙方隨後展開一場友誼賽，吸引不少遊客為邱議瑩加油。邱議瑩也感謝大魯閣集團投資高雄、帶動觀光。

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  • 邱議瑩（左）與日本選手尬車。（記者葛祐豪攝）

    邱議瑩（左）與日本選手尬車。（記者葛祐豪攝）

  • 邱議瑩一身勁裝，與日本選手尬車。（記者葛祐豪翻攝）

    邱議瑩一身勁裝，與日本選手尬車。（記者葛祐豪翻攝）

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