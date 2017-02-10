農地農舍政策 宜縣代理縣長：延續中央辦法
宜蘭縣長吳澤成上任，農舍管理會依中央辦法延續去做，農地地價稅則會檢討。（記者游明金攝）
［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長吳澤成上任，對於引起爭議的農地地價稅與農舍管理問題，他強調農地農舍政策回歸中央辦法延續去做，這不會改變；農地地價稅認定則有檢討必要。
宜蘭縣長林聰賢任內，農地農舍加嚴管理，正反聲音相當大；吳澤成接任縣長後，是否有鬆綁考慮？吳澤成表示，前陣子輿論一直批評縣長（林聰賢），他覺得都混淆了，林聰賢哪時候下令農舍不能建，沒有啊並不是這樣，農舍能不能建是根據農發條例規定，哪有可能是行政機關決定，外界批評蓋了這麼多，這不是因為多發照的問題，而是農發條例規定可以蓋。
吳說，宜蘭會蓋這麼多農舍，是因為需求多；雪山隧道通車，與台北方便性拉近，那邊的人跑過來蓋，需求一直跑出來，怎麼會說是縣長的問題？後來，縣府看到興建型態，好像變成豪華別墅，已經不是農舍概念，對於這樣興建型態、位置，沒有去做約束。
因此，宜縣訂定比中央更嚴格的辦法去約束它，後來中央照單全收跟著我們做，那還留地方的辦法幹甚麼，因此就廢止，這哪叫做立場又改變，講法都混淆了，未來會依據中央農舍興建辦法，延續去做。
至於去年農地地價稅調漲，平均漲幅達237％，引起極大民怨；吳澤成指出，地價稅問題有檢討需要，其實非農用農地改課地價稅，已經做5、6年，以前課的錢不多相安無事，現在突然倍數成長，就覺得承受不了，才回來爭論說，你課這個稅有沒有道理？
他說，地稅局與農業處課稅認定，是用「設施違規」，像這裡不該做擋土牆，這裡不該打混凝土，從設施違規認定面積課地價稅，但最後的結果是不對的，應該改用房屋「用途」認定，農舍依法興建，卻拿去當餐廳營業，做工廠，做豪宅，這樣課地價稅合情合理，用房屋用途認定，就不會有爭議。
吳澤成認為，去年調漲太多是不合理，原本想法是，如果蓋農舍做別墅、做生意，就跟旁邊甲建一樣，先用這個預設立場，然後把它弄成一樣，但如果只是把建的房子地價稅弄成一樣，這樣也沒有問題，但它不是，而是分成了應稅地與免稅地做調整。
他說，應稅地像住宅區、商業區應該課稅，稅基用11％去乘公告地價，漲幅是29％，免稅地就是那些農的，把它拉高至30％去乘公告地價，這就差了3倍，用這個倍數去算跟甲建差不多，造成整體漲幅達237％，地價評定不該用這樣的方式，應該要檢討。
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