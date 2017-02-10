台中霧峰舊省議員宿舍 蘇嘉全：活化對外開放
〔記者陳建志／台中報導〕立法院中南部服務中心成立至今邁入第10年，但許多人不清楚他的業務執掌和功能，立法院長蘇嘉全上任後，今天首度邀集立法院各單位一級主管到台中霧峰原省議會的立法院中南部服務中心召開院務會議，希望大家認識這麼漂亮的環境，並集思廣益如何將原省議員宿舍活化再利用。
立法院中南部服務中心是民國96年，前立法院長王金平任內時成立，園區內並有隸屬立法院的議政博物館，不過成立至今一般人並不清楚它的功能，立法院長蘇嘉全今天下午率領立院一級主管在省諮議會議事廳召開院務會議，並送給大家紅包，祝大家新年快樂。
立法院長蘇嘉全表示，立法院許多主管都沒來過立法院中南部服務中心，希望大家來看看好像森林公園的環境，透過大家集思廣益，讓這個地方有更好的發展，並趁著過年期間慰問這裡的同仁和員警，允諾未來至少一年會安排一次院務會議到這裡召開。
對於立法院中南部服務中心（原省議會園區）的活化，蘇嘉全表示，因台中市政府規劃將這裡作為NGO中心，未來將會配合台中市政府的規劃，至於過去省議員的宿舍，省諮議會和立法院所管理共84間過去省議員開會時住的宿舍，將會和諮議長鄭永金協調進行整合，除保留部分做為立委和諮議員使用，其他希望能以OT的方式，由民間經營對外開放，讓大家嘗試一下住在過去省議員住的房間。
蘇嘉全表示，這麼多的房間長期閒置實在很可惜，若能開放使用，也能維持房間設備的妥善率，除有收入也能讓鄉親享受這麼漂亮的環境，這樣的構想今年就會進行規劃，預計明年正式啟動。
至於立法院遷到台中的議題，牽涉到國土整體規劃，除行政部門需配合，還有首都要設在哪裡等問題，是個複雜的問題，個人當然希望遷到台中，促進中部發展，不過最後還是要支持國土整體規劃的方案。
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