「賢瑜郝吳柱」角逐藍黨魁 「他」評沒人有氣魄

2017-02-10 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕繼「賢瑜郝吳柱」後，外傳國民黨主席選舉可能有第6人。對此，前台中市議員陳清景表示，這些人欠個有氣魄的，連基層都認為選情冷清。

《聯合報》報導，陳清景今表示，角逐黨魁的候選人，欠個有氣魄的，他說，民進黨執政，不論是地價稅、同婚、一例一休等議題吵翻天，但國民黨卻無人帶頭抗爭，今若換作國民黨執政，民進黨老早罵翻了。

陳清景也點名前副總統吳敦義、前台北市長郝龍斌都沒啥聲音，至今看不出誰較有魄力，能讓基層感到振奮、有所期待。至於針對外傳藍營軍公教基層盼洪秀柱出面召集其他參選人，共同協調出黨主席一事，陳清景表示贊成，但誰最合適，他僅稱都還很陌生。