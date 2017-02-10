吳清鏞內定副縣長引風暴 宜蘭綠營全面切割

2017-02-10 17:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣副縣長內定由縣府前教育處長吳清鏞接任，民進黨宜蘭縣黨部、議會黨團、議長都全面反彈；黨部更揚言，若吳澤成縣長一意孤行，未來宜蘭縣政府和民進黨將完全沒有關係，且民進黨將淪為在野黨的角色。議長陳文昌希望吳澤成懸崖勒馬，不要故步自封。吳澤成說，選才以順利推動縣政為前提。

「天下是民進黨打下來的，沒有道理沒有民進黨的角色。」民進黨宜蘭縣黨部主委林進財表示，2005年民進黨成為在野黨後，仰賴黨工、支持者努力拿回政權，現在代理縣長不是民進黨籍，如果連副縣長又是由非民進黨籍出任，宜蘭縣政府將不是由民進黨執政，他強烈建議，副縣長人選務必考量政黨政治和責任政治，考慮進用民進黨籍公職人員，倘若不願意這樣思考，未來宜蘭縣政府和民進黨將完全沒有關係，民進黨將不是執政黨而是在野黨的角色。

宜蘭縣議會議長陳文昌再次重申，宜蘭縣副縣長人選應該要有民意基礎，並且可以跟社會大眾溝通協調的人，如果宜蘭縣政府還是堅持己見，缺乏溝通，那就是不願意進步，故步自封。民進黨團副總召張明華表示，如果演變成非民進黨執政，還要民進黨背書，這是不適當的。民進黨籍議員邱嘉進表示，依據政黨政治的概念，副縣長人選應由民進黨籍的政治菁英出任，才能彰顯責任政治。

「人員遴選上一切以順利推動縣政為前提。」吳澤成回應，選拔人才以工作業務考量為主，黨部的意見會加以參考，以人民福祉為第一優先。媒體詢問，黨籍會是主要考量嗎？吳澤成說，本來就是應該以人才專業、為人民做事情為選人標準，選人沒有黨派考量，還有其他人選也在斟酌，最快下週讓副縣長加入團隊。

外傳由吳清鏞接任副縣長，吳澤成坦承，他是方案之一，但是還沒有做最後決定，考量他的原因，在於全國運動會的工作必須做好，人選是從這個角度切入。