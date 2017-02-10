「對不起！」拍扁麵包師認私下募款、道歉辭職

2017-02-10 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕因為拍攝前總統陳水扁爆紅的麵包師傅黃士福，日前遭爆料私下向不認識的網友要求金援。黃士福今天坦承私自募款是出自個人貪念的錯誤行為，已向工作的烘培坊辭職，並向大眾說「對不起、我錯了」。

上週有網友在臉書「爆料公社」貼出與黃士福的對話，黃加對方好友後自稱資金所剩無幾、希望對方資助5萬元，並貼出自己的郵局帳戶，唐突要求讓網友傻眼回應「我長得像ATM？」。

黃士福今天在臉書坦承，私自募款是他個人錯誤行為、個人的貪念，他姊姊也不知道他的募款行為，「我對不起我姊、母親、支持和愛護、鼓勵說抱歉」，希望大家能給他重新開始的機會，「深深對大眾說對不起！我錯了！烘培坊我已經離開辭職！」黃士福拍扁爆紅後，去年底在高雄前鎮開設「新南珦手感烘焙坊」。

黃士福也說，這是他最後一次上臉書留言。目前臉書已看不到這則PO文，疑似已刪文。