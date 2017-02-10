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2018選舉強碰？ 李婉鈺自爆過去常碰到邱惠美

2017-02-10  16:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥捲入外遇風波，他的新歡被認為是前服務處主任邱惠美，而現在更傳出邱惠美可能會來選2018新北市板橋區議員，有機會與李婉鈺強碰，形成美魔女對決的局面。李婉鈺今日對此透露以前常常碰到邱惠美，感覺她是個安靜的女生。

據《壹新聞》報導，李婉鈺說邱惠美被形容為「不喜歡她的就不是男人」，那麼邱惠美不管在哪裡選都會有不錯的成績。李婉鈺表示，過去在公開場合經常遇到邱惠美，通常是朋友的朋友帶來一起聚餐。

李婉鈺回憶，邱惠美是個親切的女生，但私底下兩人沒有深交，她對邱惠美的印象就是個安安靜靜的女孩。

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  • 新北市議員李婉鈺，在2018年可能會遭到台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美的挑戰，李婉鈺對此表示歡迎，並透露自己以前常碰到對方。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市議員李婉鈺，在2018年可能會遭到台北市議員童仲彥緋聞對象邱惠美的挑戰，李婉鈺對此表示歡迎，並透露自己以前常碰到對方。（資料照，記者何玉華攝）

  • 邱惠美傳出有可能參選2018新北市議員。（圖擷自童仲彥臉書）

    邱惠美傳出有可能參選2018新北市議員。（圖擷自童仲彥臉書）

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相關關鍵字： 2018 2018選舉 李婉鈺 童仲彥 邱惠美
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