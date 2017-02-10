川普電習近平 總統府：「零意外」做法

2017-02-10 16:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對美國總統川普在今天稍早與中國國家主席習近平進行越洋電話會談，總統府發言人黃重諺回應，台美雙方對此保持密切聯繫與溝通，並且維持很好的「零意外」做法。也感謝美國政府多次重申對台灣的支持與對台灣關係法的承諾。

黃重諺說，美國是台灣在國際上最重要的盟友，我國清楚了解美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續而良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對於美國的利益至關重要。我國作為國際社會的一員，也會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

黃重諺也表示，台灣的核心利益，就是確保國家自由民主的永續，確保台灣在國際社會的積極參與和區域的和平穩定，而維持良好的台美與兩岸關係都符合國家的利益，也對區域的和平穩定相當關鍵，都是政府必須要努力的目標。而對於近日以來包括國務卿在內，美國政府多次重申對台灣的支持與對台灣關係法的承諾，我們也表示感謝。

熟悉涉外事務人士透露，美國說會遵循「我們的」一個中國政策（"one China" policy），而非中國的一中原則，這是非常關鍵的用字。川普的意思就是不會偏離過去美國一貫的一中政策立場，而不是遵循中國的一中原則。