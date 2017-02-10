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吳清鏞傳接宜副縣長 吳澤成：他是方案之一

2017-02-10  16:04

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭副縣長外傳將由前教育處長吳清鏞接任，代理縣長吳澤成今證實，他是方案之一。吳清鏞表示，曾被徵詢幫忙全中運，職位不是他首要考量。

宜蘭代理縣長吳澤成強調，人員遴選一切以順利推動縣政為前提、以工作業務考量為主，至於黨部的意見，我們會加以參考，各方面都會納入考慮，無論是民進黨或縣政府，會以人民福祉為第一優先，以此廣納人才。

外傳由吳清鏞接任副縣長，吳澤成坦承，他是方案之一，但是還沒有做最後決定，考量他的原因，在於接下來到年底的全國運動會工作，這個工作必須做好，人選是從這個角度切入，可能在協調、溝通的過程中被洩漏出去。

媒體詢問，黨籍會是主要考量嗎？吳澤成說，本來就是應該以人才專業、為人民做事情為選人標準，選人沒有黨派考量，還有其他人選也在斟酌，希望希望下個禮拜可以讓副縣長加入團隊，趕快上軌道，剩下的時間不多。

吳清鏞表示，有人向他徵詢協助全國運一事，他是宜蘭的一份子，也曾辦過全中運，獲得體育署正面評價，所以那時候有宜蘭縣內大老問他，全國運願不願意再幫忙？他回覆，他是宜蘭一份子，願意幫忙、協助，至於職位是什麼沒在他首要的考量。

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  • 宜蘭縣長代理縣長吳澤成今證實，前教育處長吳清鏞是接任副縣長的人選方案之一。（記者簡惠茹攝）

    宜蘭縣長代理縣長吳澤成今證實，前教育處長吳清鏞是接任副縣長的人選方案之一。（記者簡惠茹攝）

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