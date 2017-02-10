川習電稱尊重「一中」？ 藍委：「無關痛癢」的外交辭令

川普與習近平通電，雙方談及包括「一中政策」等多項議題。（歐新社）

2017-02-10 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕白宮證實國總統川普與中國領導人習近平通電話，在對談中強調會尊重「一中政策」，國民黨立委江啟臣表示，這應該只是「無關痛癢」的外交辭令而已，避免破壞通話氣氛。

根據《聯合新聞網》報導，今日傳出川習通電，提到會尊重一中政策，引起關注，國民黨立委江啟臣認為，川普說的這些話只是外交辭令、禮貌性談話，以免雙方在電話中出現爭吵，甚至出現之前川普與澳洲總理通電話時掛電話的尷尬場面，他認為不需要過度解讀這些「無關痛癢」的外交辭令。

江啟臣也認為，川普的「一中」是美國的「一中政策」，不是中國的「一中原則」，只是回到美中關係的基礎，但以川普的個性看來，未來還是充滿變數，因為川普對於很多美國的傳統政策，態度不是這麼地堅定擁護。

針對這次的「川習電」，白宮聲稱這是一次友善的對話，美中兩國領導人在電話中談及許多重要議題，川普也應習近平的要求，表示會尊重「一個中國」政策。