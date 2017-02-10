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香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
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素行不良無法入黨 洪秀柱：不包括外遇重婚打小孩

2017-02-10  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕殺警案主嫌萬少丞日前被爆料申請加入國民黨，引發黑道入黨的爭議。國民黨主席洪秀柱今日表示，黨章規定「素行不良者」無法入黨，所謂素行不良就是涉及殺人越貨、強盜、小偷、詐欺，並有司法訴訟或判決的人，但若要把外遇、重婚、打小孩通通算進去，似乎過於嚴苛了。

據《聯合報》報導，國民黨內有些人具有形象爭議，因此洪秀柱才提到出軌或家暴都被當成素行不良的話，那就有些太廣泛了。她認為，公認的素行不良，應該是像殺警案嫌犯萬少丞那樣，若加入就會傷害黨的形象。

至於黨內近來風傳陰謀論，懷疑萬少丞一事是在台北市議員葉林傳公開挺吳敦義後才被爆料，洪秀柱則對此澄清，黑道入黨案絕不可能是黨中央有意操縱。

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  • 國民黨主席洪秀柱表示，黨內不接受素行不良者入黨，但不包括外遇、重婚、打小孩。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席洪秀柱表示，黨內不接受素行不良者入黨，但不包括外遇、重婚、打小孩。（資料照，記者廖振輝攝）

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