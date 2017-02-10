潘維剛想選黨主席 王金平：各自努力、爭取認同

2017-02-10 14:32

〔記者曾韋禎／台北報導〕國民黨主席之爭現傳出前立委潘維剛有意投入。前立法院長王金平表示，自己從頭到尾都保持中立，希望大家各自努力、爭取認同，但不要傷了和氣，影響團結。

王金平昨證實國民黨內可能有第六位女黑馬考慮參選，潘維剛受訪時也坦言，正「審慎考量中」。王金平今表示，國民黨主席洪秀柱6日來訪時，有向她透露這個訊息。

外界揣測，潘維剛曾與洪秀柱競爭過副院長，可能會產生緊張關係。王認為，那不過是就是一般的黨內初選，且潘還沒有正式宣布要選，不會有這個問題。

他指出，1、2個月前曾與潘見過面，她當時還沒考慮要選，不知道是誰鼓勵她。他強調，自己從頭到尾都保持中立，大家都是好人選，要選誰都很為難，希望能留著選後整合的空間，不要傷了和氣而影響團結。

對於軍公教聯盟期待洪秀柱放棄連任，改而支持胡志強。王坦言，每個人看來都很堅持，應該是滿困難的，看登記後還有沒有坐下來談的空間。